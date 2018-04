O vício de Trump e Bruno de Carvalho

Donald Trump é um viciado na rede social Twitter e vai disparando tweets à medida que os disparates lhe assaltam a cabeça. Como é fácil de perceber, Trump passa a vida a twittar.

O problema é que Trump é o homem que tem o comando da armada mais mortífera da história e as ameaças que faz abanam o mundo inteiro. Ninguém sabe muito bem onde irá acabar esta crise da Síria, apesar de ser nítido que não há inocentes nesta história, excluindo as crianças e todos aqueles que apenas querem paz na sua vida e não pegam em armas. Mas Trump que deve sofrer de algum problema psiquiátrico – psicopata não deve ser de certeza – gosta de confundir a plateia: ora diz uma coisa para logo afirmar que nada disse, como se de um jogo se tratasse. Já ameaçou que atacava a Coreia do Norte, tendo recentemente dito o mesmo sobre a Síria, provocando o caos.

A história é tão patética que Trump consegue transformar figuras sinistras – algumas com tiques de psicopata – em vítimas ou quase... Com os Tweets de Trump quem quer saber do que faz Vladimir Putin, um homem que tem estampado no rosto o seu passado de KGB, ou do líder supremo Kim jong-un, já para não falar de Bashar Al-Assad? O presidente americano é uma criança com problemas de atenção que põe o mundo em sentido. Será que alguém conseguirá afastar Trump do Twitter? Quem o conseguir merecerá um prémio da Academia de Estocolmo. Já se sabe que as redes sociais fazem mal à saúde, mas só as utiliza quem quer.

Bruno de Carvalho tem esse vício em comum com Trump. Usava, neste caso, o Facebook para lhe dizer o que lhe ia na alma, sem se preocupar com as consequências. Como chegou longe demais, para a nação sportinguista, foi convencido por alguém a afastar-se desse microfone aberto para o país. E o que aconteceu com o seu silêncio? Os sportinguistas que queriam a sua cabeça já estão mais retraídos, pois ninguém se pode esquecer do que Bruno de Carvalho alcançou durante a sua gerência. Mas até quando conseguirá Bruno não mandar os seus “bitaites” no Facebook? Essa é que é uma pergunta para um milhão!