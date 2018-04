O lucro da Media Capital subiu 1% no primeiro trimestre, face a igual período do ano passado, para 1,9 milhões de euros, divulgou hoje a dona da TVI.

Este aumento, de acordo com a dona da TVI, deve-se "ao apuramento do imposto sobre o rendimento no primeiro trimestre de 2017 (somente 7%), decorrente da recuperação de impostos em períodos anteriores".

Os rendimentos operacionais subiram 10% para 38,7 milhões de euros, e os gastos operacionais, excluindo amortizações e depreciações, registaram um aumento de 12%, passando de 30,1 milhões de euros para 33,5 milhões de euros.

"O evolutivo de ambas as linhas refletiu, além da atividade ordinária, o impacto da adoção do IFRS 15 a partir de 01 de janeiro de 2018, referente ao registo de rendimentos procedentes de contratos com clientes", adianta a Media Capital, acrescentando que "este novo normativo implicou uma subida de rendimentos e gastos operacionais, no mesmo montante de 2,6 milhões de euros".

O impacto "em 'cash flow' também foi neutro", refere, salientando que, "sem este impacto, os rendimentos e os gastos operacionais teriam variado ambos mais 3% face aos primeiros três meses de 2017".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 4% para 5,2 milhões de euros e, "excluindo o impacto do IFRS 15, teria havido uma melhoria de 14,4%".

A Media Capital reduziu ainda a dívida líquida para 90,1 milhões de euros, “que corresponde ao nível mais baixo do primeiro trimestre desde 2007”, ou seja, uma redução de 9,7 milhões de euros de dívida face ao mesmo trimestre de 2017.