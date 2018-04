Esta quinta-feira, o Presidente da República, durante o seu encontro com o presidente do Egito, defendeu que o diálogo e o valor dos direitos são a melhor maneira de resolver os conflitos no Médio Oriente.

O diálogo é “a melhor maneira de trabalhar pela dignidade humana, que é o objetivo central de qualquer ação política e nos Direitos Humanos”, referiu Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado frisou ainda a importância de os líderes valorizarem “os direitos das mulheres”, a “liberdade religiosa” e o “diálogo entre igrejas e religiões e diferente ideologias e doutrinas”.

O presidente do Egito falou sobre o bom relacionamento entre Portugal e o Egito e sublinhou a importância em reforçar as relações a todos os níveis.