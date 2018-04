A Sporting SAD convocou uma assembleia geral de obrigacionistas para o próximo dia 4 de maio. A ideia é adiar o reembolso das obrigações que venciam a 25 de maio para 26 de novembro e pretende reembolsar as obrigações com “fundos obtidos no âmbito de uma nova oferta pública de subscrição de obrigações, no valor de 30 milhões de euros, cuja emissão deverá ter lugar no último trimestre de 2018”, revelou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Estas obrigações foram emitidas há três anos deverá afetar mais de quatro mil credores.

No entanto,, a alteração do prazo do empréstimo obrigacionista implica que a SAD pague juros adicionais referentes aos seis meses que pretende acrescentar à duração da emissão. Isto depois, do clube leonino não ter conseguido um novo empréstimo de 30 milhões que refinanciar esta dívida.

Os títulos pagam juros todos os semestres, apresentando uma taxa de juro bruta de 6,25% por ano, oferecendo, em termos líquidos de impostos, uma rentabilidade a rondar os 4,5% anualmente.

Na terça-feira, a Sporting SAD enviou um comunicado à CMVM no qual argumenta que “as recentes tomadas de posição públicas por terceiros vêm prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros”, o que pode colocar em causa o “financiamento de operações de tesouraria” da sociedade.