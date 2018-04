Os preços do petróleo continuam a subir e atingir o patamar mais elevado desde 2014, nos mercados de Nova Iorque e Londres, a reflectir os receios de que a escalada da tensão no Médio Oriente provoque disrupções na oferta e no fornecimento daquela região.

Nos EUA, a matéria-prima, medida pelo índice West Texas Intermediate (WTI) já está a negociar mais de 67 dólares, enquanto em Londres, o Brent do Mar do Norte, referência para Portugal, já ultrapassa os 70 dólares.

Os receios sobre o conflito na Síria – que levaram a matéria-prima para máximos de dezembro de 2014 na sessão de ontem –acabaram por sobrepor-se à informação de que as reservas de crude dos Estados Unidos subiram na semana passada.