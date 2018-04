Esta sexta-feira, os bilhetes para festivais vão estar à venda por preços mais baixos do que o normal. A iniciativa está relacionada com uma petição que exige que o IVA aplicado aos bilhetes de espetáculos desça de 13% para 6%.

A iniciativa, que vai estar em vigor durante o dia de sexta-feira, vai abranger os bilhetes à venda para festivais como NOS Alive, Rock in Rio, Marés Vivas e Vodafone Paredes de Coura, mas também os bilhetes para as peças de teatro.

Segundo explicou Álvaro Covões, da promotora Everything is New, ao jornal Público, não faz sentido que o IVA não volte aos valores pré-troika “com os números fantásticos da economia portuguesa”.