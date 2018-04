De acordo com o jornal Record, o presidente do Sporting não se vai deslocar ao estádio de Alvalade para ver o jogo do Sporting frente ao Atlético de Madrid, que se realiza esta quinta-feira, às 20h.

Bruno de Carvalho vai ficar a acompanhar a sua mulher e filha recém-nascida.

O Sporting joga esta noite a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa frente ao Atlético de Madrid. No jogo da primeira mão, que motivou a polémica publicação de Bruno de Carvalho a criticar os jogadores leoninos, o Sporting perdeu por 2-0.