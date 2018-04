Um casal chinês submeteu-se a um tratamento de fertilidade, tendo os embriões ficado congelados num hospital. O bebé, gerado numa barriga de aluguer, nasceu quatro anos depois de os pais biológicos terem morrido num acidente de carro.

O casal morreu em 2013 e os pais do casal ficaram com um problema para resolver: o que deveriam fazer com os embriões congelados. Foram a tribunal para conseguirem autorização para utilizarem os embriões. Assim que a obtiveram, arranjam uma solução para os usar, uma vez que na China as barrigas de aluguer são ilegais.

O casal contactou uma mulher em Laos, um país que faz fronteira com a China, para ser barriga de aluguer.

A mulher deu à luz em dezembro e agora os pais do casal vão ter de fazer testes de ADN para provar que são mesmo os avós do bebé.