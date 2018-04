Donald Trump continua a confundir os analistas e os seus seguidores: depois de, na quarta-feira, ter avisado que os mísseis estavam “a chegar à Síria”, agora o presidente norte-americano deixou uma mensagem enigmática.

Esta quinta-feira, Trump voltou a usar o Twitter para explicar que nunca estabeleceu uma data para uma possível ofensiva contra o regime de Assad em resposta ao alegado ataque químico levado a cabo em Douma, que matou dezenas de pessoas.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”