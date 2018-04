Na página do Facebook, a PSP deixou um alerta à PSP sobre os carteiristas, depois de no dia sete de abril terem recuperado uma mala roubada a um passageiro que adormeceu numa viagem de comboio.

Segundo a publicação, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, através da Divisão Policial de Cascais deteve dois jovens, de 19 e 22 anos de idade, por suspeita de roubo.

“Os factos ocorreram no interior do comboio, em Cascais, quando a vítima adormeceu pouco depois de entrar na composição”, refere a publicação.

Pouco tempo depois, a vítima foi acordada por um passageiro que verificou que os dois jovens se tinham aproveitado do facto de a pessoa estar a dormir para lhe roubarem a mala.

“Após contacto com a vítima, os polícias da PSP iniciaram as diligências necessárias no sentido de encontrar os autores do furto”, acabando por os intercetar num espaço perto da Estação de Cascais, onde se confirmou que os jovens eram os autores do roubo, “estando ainda na posse dos artigos furtados, avaliados em 500 euros”.

Os detidos já foram presentes a tribunal, ficando sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.