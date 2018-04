Depois das notícias que davam conta de que Rogério Alves poderia ser um dos candidatos sportinguistas a suceder a Bruno de Carvalho, o próprio rejeitou essa hipótese.

Esta quinta-feira, num artigo de opinião publicado no jornal A Bola, Rogério Alves garante que não é candidato: “Não sou candidato a coisa nenhuma porque o Sporting não está em processo eleitoral”.

Ainda assim, o antigo Bastonário da Ordem dos Advogados qualifica o comunicado de Bruno de Carvalho que provocou a polémica como “inenarrável” e diz que a reação dos jogadores foi “corajosa” e “em legítima defesa”.

O ex-líder da mesa da Assembleia Geral do Sporting aproveita ainda para elogiar a postura de Jorge Jesus: “Manteve-se inabalável ao lado dos jogadores, ao lado do bom sendo, mantendo a cabeça fria, sem que a voz lhe tremesse nem a convicção lhe vacilasse por um segundo que fosse. Todos sentimos orgulho no nosso treinador e nos nossos jogadores”.