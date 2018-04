Depois do jogo entre o Real Madrid e a Juventus, Cristiano Ronaldo fez questão de se dirigir a Gianluigi Buffon para lhe dar um abraço.

O histórico guarda-redes italiano da Juve falava aos jornalistas quando foi surpreendido pelo português.

O Real Madrid acabou por eliminar a Juventus da Liga dos Campeões com um golo de penálti marcado pelo craque português depois de a Juve ter conseguido empatar a eliminatória no Santiago Bernabéu. No final do jogo, os italianos queixaram-se da arbitragem e Buffon acabou expulso.

Este poderá ter sido o último jogo de Gigi Buffon na Liga dos Campeões.