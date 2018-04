Vladimir Putin disse hoje que espera que o “bom senso” prevaleça nos tempos que correm, numa altura em que o mundo está a começar a ficar “mais caótico”.

“O estado atual do mundo deixa-nos preocupados, está a tornar-se cada vez mais caótico”, afirmou o presidente russo esta quarta-feira, durante uma cerimónia de boas-vindas dos novos embaixadores naquele país.

“No entanto, acreditamos que o bom senso acabará por prevalecer e que as relações internacionais entrarão num caminho construtivo”, acrescentou.

Esta reação surge depois de Donald Trump ter usado o Twitter para deixar um alerta quanto à reação dos EUA aos alegados ataque químicos na Síria: "A Rússia prometeu destruir todos e quaisquer mísseis disparados contra a Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão começar a chegar, bons, novos e inteligentes!", escreveu no Twitter.

Este clima de tensão está a afetar cada vez mais as relações entre os EUA e a Rússia, como o próprio Donald Trump admitiu no Twitter: “A nossa relação com a Rússia está pior que nunca, incluindo o período da Guerra Fria. A Rússia precisa da nossa ajuda para a sua economia, algo que seria muito fácil de fazer, precisamos que as nações trabalhem juntas. Vamos pôr fim a esta corrida ao armamento?”.

Recorde-se que, na terça-feira, os EUA, apoiados pela França e o Reino Unido, admitiram avançar com uma resposta militar para acabar com a ameaça de ataques químicos em território sírio.

No fim de semana passado, pelo menos 42 pessoas morreram na sequência de um ataque deste género em Douma. O regime de Assad negou qualquer envolvimento, assim como a Rússia, que se disponibilizou para garantir a segurança de especialistas da OPAQ que se dirigissem ao terreno para averiguar a existência de armas químicas por parte do regime sírio. A OPAQ já anunciou que enviará uma equipa de peritos “em breve”.