Os médicos anunciaram, esta terça-feira, que vão avançar com três dias de greve já no início do próximo mês.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) ameaça avançar com greve, devido à “lamentável insensibilidade de um ministro das Finanças que está noutro país e talvez embriagado pela circunstância de ser presidente do Eurogrupo avançou à SIC Notícias o dirigente sindical, Jorge Roque da Cunha.

O dirigente considera que Mário Centeno está a "brincar com os sentimentos dos mais fracos" ao dizer ser "normal que uma pessoa espere dois anos, dois anos e meio, por uma consulta e mesmo assim acha que salva o SNS".

"Por isso, o SIM, dada a incompetência que este ministério tem tido no processo negocial já que não apresenta qualquer contraproposta, vai propor que o senhor ministro das Finanças [Mário Centeno] e da Saúde [Adalberto Campos Fernandes] se sentem à mesa negocial de forma a evitar uma greve, que nos não desejamos, no mês de maio”, afirmou Roque da Cunha.