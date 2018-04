Uma mochila ficou esquecida na zona de restauração de um centro comercial em Lisboa, com 12 mil euros no interior.

Depois das autoridades terem recebeido o alerta, um agente da PSP "verificou que no interior da mesma se encontrava um saco de papel contendo vários maços de notas de Euro", pode ler-se no comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa.

Além dos 12 maços de 1000 euros cada, dentro da mochila estava um computador, livros de cheques, chaves e documentos.

A PSP tentou apurar o paradeiro do proprietário, "havendo notícia de que uma pessoa tinha questionado o possível achado daquela mochila".

Depois de um agente ter contactado a pessoa em questão, apurou, através dos documentos, que a mala e os valores lá contidos lhe pertenciam. "A quantia monetária seria proveniente de vários estabelecimentos dos quais (o indivíduo) é proprietário", explica o comunicado.