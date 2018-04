Através de um conceito inovador, a primeira edição do Homy Pop Market tem lugar já este fim-de-semana, nos dias 14 e 15 de abril, em Cascais.

No evento organizado pela Homy, um blog de decoração que se distingue pela aposta na divulgação do design nacional e na partilha da experiência pessoal de Margarida B e Margarida FM, duas amantes de decoração e design que têm o Direito como profissão, vão decorrer workshops em 4 temáticas distintas (cerâmica, macramé, arrumação da casa e decoração de abajures).

O Homy Pop Market pretende ser um conceito inovador, que junta no mesmo espaço um Atelier e uma Pop-Up Store, onde vai ser possível encontrar peças de design de mais de 25 marcas nacionais, em vários segmentos: cerâmica, iluminação, mobiliário, têxteis, wall decor, decoração infantil, entre outros.

A 1.ª Edição do Homy Pop Market distingue-se pela aposta na divulgação do design nacional e será um ponto de encontro para o design português, uma aproximação com o público e uma ponte entre profissionais do sector.