Mark Zuckerberg está a ser ouvido, esta quarta-feira, pela Câmara de Representantes, no comité para energia e comércio.

Esta é a segunda audição do fundador da rede social, depois na terça-feira ter estado a falar durante cinco horas nos Comités de Comércio, Ciência e Transportes e no Judiciário do Senado, onde pediu novamente desculpa pelo sucedido, assumindo responsabilidade pelo caso que envolve a Cambrigde Analytica.

Recorde-se que a empresa terá utilizado ilegalmente os dados pessoais de vários utilizadores do Facebook para influenciar as eleições americanas de 2016 e ajudar Trump.