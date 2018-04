Portugal deverá conseguir crescer mais do que está previsto, puxado por aumentos nas exportações e no investimento. A garantia foi dada ontem pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. O governante lembrou ainda que Portugal tem estado “acima das previsões de crescimento”, acrescentando ainda que “temos espaço para ir além das previsões, mas queremos ser prudentes e não fazer previsões muito positivas”, revelou.

Quando apresentou o orçamento, em outubro, as previsões de crescimento do governo situavam-se em 2,2%. No entanto, o ministro da Economia referiu que o objetivo do Executivo é o de reduzir o défice orçamental para 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. Já no ano passado, o crescimento de 2,7% foi o mais forte desde 2000.

Desaceleração

O Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP) da Universidade Católica estimou que o crescimento económico tenha abrandado no primeiro trimestre, crescendo 0,5% em cadeia e 2,1% em termos homólogos. Ainda assim, no conjunto do ano, mantém a estimativa de que o PIB cresça 2,4% - acima da atual estimativa do governo, que é de 2,2% e do Banco de Portugal, que é de 2,3%.

"Esta projecção tem por base um primeiro trimestre normal no contexto actual, o bom arranque de ano na zona euro e, ainda, a natureza ligeiramente expansionista da política orçamental inscrita no Orçamento do Estado 2018 (OE2018) que pode favorecer o crescimento no curto prazo", justificam.