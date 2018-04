O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que existe “sensibilidade do Governo” para resolver a situação da unidade pediátrica de oncologia do Hospitald e São João, no Porto.

"Do que pude apurar, há uma sensibilidade do Governo para enfrentar esse problema e para desbloquear esse problema. É um problema que conheço bem. É um problema que tem os problemas que todos conhecem e que são antigos, mas vieram agora outra vez a público", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Relacionados Crianças fazem quimioterapia nos corredores do Hospital de São João “Não temos investimento no S. João há dez anos”

O Presidente da República disse ainda “saber que o Governo vai contribuir para resolver o problema”: "Penso saber que o Governo irá já, ou em tempo oportuno, comunicar que vai contribuir para resolver esse problema. É uma questão tão antiga que eu ainda não era Presidente e já me batia por essa causa", garantiu.

Esta reação surge após vários pais terem apresentado queixas sobre a falta de condições de atendimentos dos filhos em ambulatório, bem como na unidade ‘Joãozinho’, para onde as crianças são encaminhadas caso tenham de ser internadas no Centro Hospitalar.

“Não temos investimento no S. João há dez anos”, revelou ao i António Oliveira e Silva, presidente do conselho de administração do hospital. Só fizemos obras em 60% do hospital. O resto, 40%, continua com as instalações de origem, que são de 1959. Temos equipamentos que já ultrapassaram todos os prazos de validade e precisam de ser renovados urgentemente”, acrescentou.