Numa publicação no Twitter, o Presidente dos EUA falou sobre a relação com a Rússia, referindo está pior que nunca.

“A nossa relação com a Rússia está pior que nunca, incluindo o período da Guerra Fria”, começou por dizer Trump no Twitter.

“A Rússia precisa da nossa ajuda para a sua economia, algo que seria muito fácil de fazer, precisamos que as nações trabalhem juntas. Vamos pôr fim a esta corrida ao armamento?”, acrescentou.

Mesmo antes deste tweet, Donald Trump tinha avisado a Rússia que “os mísseis” estavam a caminho da Síria. “Prepara-te, Rússia, os mísseis estão a caminho”, referiu.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?