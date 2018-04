O Facebook e nós

O escândalo provocado pelo uso de perfis de utilizadores do Facebook para influenciar escolhas eleitorais nos Estados Unidos e no Reino Unido voltou a trazer à tona do debate público a questão das fronteiras éticas do modelo de negócio subjacente ao desenvolvimento e ao uso das redes sociais.

Ao usar as múltiplas aplicações e serviços que nos são proporcionados nas redes sociais, aceitamos tacitamente ser protagonistas de um filme em tempo real cujo valor intrínseco é o seu conteúdo, depois usado para atividades de análise, estudo e exploração comercial da realidade captada.

Não sou adepto da teoria da conspiração, que levada ao extremo impede qualquer progresso tecnológico. Por natureza, todas as ferramentas tecnológicas aumentam o poder de quem as desenvolve ou adquire. Como princípio consciente e transparente, a troca de informação pessoal determinada por informação útil para o utilizador é aceitável desde que regulada e verificável.

Contudo, as tentações para quebrar este contrato tácito são muitas e aumentarão à medida que as pessoas se tornam mais dependentes das plataformas e estas se tornam mais potentes na capacidade de agir sobre a realidade que capturam.

Sou um utilizador contido das redes sociais, mas parte da minha missão depende delas, para dar a conhecer o que faço e como procuro exercer o mandato que recebi, para ir trocando com círculos de amigos ideias e opiniões sobre temas de interesse comum e para ter fontes de permanente atualização sobre o que vai acontecendo no mundo.

Dependo também dos motores de busca, que me servem em segundos os dados e saberes de que preciso para alimentar o fluxo acelerado de pensamento e comunicação instantânea em que me vejo envolvido pelas tarefas que desempenho.

Nada disto constitui, só por si, uma alteração profunda do padrão comportamental que fui adquirindo ao longo da vida, mas sujeita-o a uma brutal aceleração.

Vivemos numa espécie de realidade aumentada. Temos acesso a muito mais fontes, contactos, factos, notícias. Em contrapartida, temos menos tempo para verificar a origem e a consistência da informação que recebemos e para controlar eventuais abusos dos dados que partilhamos conscientemente ou de forma implícita.

A revelação do escândalo do Facebook, além das consequências financeiras e de reputação que já trouxe à empresa e, colateralmente, às redes sociais e aos motores de busca, obrigará ao reforço do quadro regulatório e ao desenvolvimento de novas ferramentas de controlo e transparência que ajudem a combinar acesso à informação com privacidade, proteção e liberdade individual.

Da crise surgirão respostas que não anularão o problema, mas que ajudarão a mitigá-lo. Nada substituirá, no entanto, o papel de cada um de nós na aplicação da nossa inteligência e capacidade de discernimento para fazer escolhas e evitar manipulações.

As armas mais poderosas de que dispomos para fazer face aos riscos de distorção e manipulação são a pedagogia e a formação. Só com um forte investimento na capacitação digital, tecnológica e cognitiva dos indivíduos poderemos continuar a ser livres de escolher num quadro de realidade cada vez mais acelerada e aumentada.

Eurodeputado do PS