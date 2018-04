Rui Rio e o futuro

Enquanto Rio se consolida lentamente, Santana mina e Montenegro faz oposição à geringonça e não ao seu partido, afirmando-se como alternativa

1. Por mais que se negue, é óbvio que Rui Rio tem de ganhar as europeias para a sua liderança não ser contestada abertamente, em vez de sub-repticiamente como sucede agora.

Ganhando as europeias, Rio segue para as legislativas sem atritos e, apesar de não ter grande margem interna, uma vez que só controla cerca de 50% do partido, pode constituir um grupo parlamentar que lhe seja próximo.

Mas uma derrota nas europeias abrirá de imediato o combate pelo controlo dos lugares de deputado, que são os mais importantes para qualquer partido, ultrapassando até nalguns casos as cadeiras de sonho de secretário de Estado e de ministro, as quais dependem de negociações quando não há maioria absoluta de um único partido – coisa que, no caso do PSD, é hoje mais do que improvável.

Nesta altura, Rio navega em águas mais calmas, embora a todo o momento possam surgir raios e coriscos. Aos poucos tem vindo a impor o seu estilo e a sua tática serena e analítica, embora seja evidente a circunstância de estar sempre na defensiva e a justificar-se. E ainda por cima com pouco respaldo nos muitos espaços de comentário que políticos ocupam nos média. Nota-se particularmente as falinhas mansas cheias de alfinetadas que Santana Lopes lhe vai dando semanalmente na SIC, depois de Rio ter partilhado o palco e os lugares no congresso recente.

Já Luís Montenegro está distanciado, mas nos seus comentários há substância de oposição à geringonça, e não uma ânsia de boicotar a liderança de Rio. Ele não é oposição interna, mas alternativa futura.

Mas Rio não tem de se queixar de certas situações internas, pois tem preferido fazer pontes com os adversários, ignorando alguns dos que o apoiaram e incentivaram ao longo dos anos. Já outros líderes fizeram isso nos sociais-democratas, na lógica de “vamos chamar os inimigos, até porque os amigos já cá estão”. É uma estratégia como outra qualquer mas, em regra, acaba mal.

2. Foi muito importante, mas pouco comentada, a defesa que o ministro Centeno fez da junção das eleições europeias com as legislativas, alegando que seria um alinhamento com a prática dos países da União Europeia, favorecendo a elaboração do Orçamento do Estado e a sintonia com o da Europa. Mário Centeno tem razão. Mas António Costa não parece interessado. Costa está convicto de que a sua popularidade está claramente acima da do PS. E tem razão.

3. Sabemos que a capacidade de organização não é propriamente um atributo lusitano. Mas andamos a passar das marcas. Há casos ilustrativos e inaceitáveis que merecem ser estudados para não se repetirem, seja em que setor for.

Na cultura, ninguém conseguiu perceber como é que uma nova metodologia concursal que foi apresentada sem grandes reparos pelo país rebentou na cara de António Costa que teve de resolver o assunto à pressa, sacando do Orçamento uns inopinados milhões para pôr em cima de um problema nascido da circunstância de algumas das instituições mais conhecidas e influentes terem sido ignoradas. É a típica situação em que a definição legislativa teórica é impraticável, o que demonstra que quem a elabora ou é incompetente ou não conhece o terreno.

Num plano totalmente diferente, o governo também foi obrigado a intervir para autorizar a circulação de 70 ambulâncias compradas pelo INEM, operadas por bombeiros, que o IMT tinha mandado imobilizar por não terem as cores estabelecidas.

Deste caso há duas ilações a tirar: quem pintou as ambulâncias devia ter consultado o IMT, acertado uma solução e propor as mudanças legais eventualmente necessárias. Já quem no IMT proibiu a circulação de meios essenciais à preservação da vida humana deveria ser demitido.

4. Em Portugal, não temos o culto dos antigos combatentes, ao contrário do que sucede na maioria dos países europeus. Os motivos têm fundamentalmente a ver com a circunstância de a nossa história moderna não contemplar guerras pela manutenção da integridade do território metropolitano. Os últimos envolvimentos nacionais foram em defesa do colonialismo e na Grande Guerra, que nada nos dizia. Nessas frentes tombaram milhares de portugueses, quase todos humildes e alheios ao que estava em causa. Por mais injustificáveis que tenham sido essas guerras, os que caíram em combate merecem uma homenagem permanente e descomplexada à medida da que agora lhes foi prestada em França, no centenário da Batalha de La Lys. Foi particularmente emotivo ouvir o nosso hino nacional tão bem cantado por um grupo de estudantes franceses que nada sabem de português, perante Macron, Marcelo e António Costa. Foi igualmente significativo o facto de a primeira pessoa a chamar a atenção para o simbolismo dessa interpretação ter sido um jornalista estrangeiro que conhece Portugal como ninguém, nas suas qualidades, defeitos e contradições. Quem vê de fora, muitas vezes, vê melhor.

