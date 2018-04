É uma das maiores vergonhas nacionais

O que se viu esta semana é, deveras, assustador. Um hospital que tem como função tratar crianças com cancro não ter as condições mínimas para as receber ultrapassa tudo.

Que a austeridade não tinha acabado era fácil de perceber, embora o comum dos mortais pouco se importe com os impostos indiretos que paga nos combustíveis, no tabaco, açúcar e por aí fora. As coisas começaram a ficar mais a descoberto quando Centeno anunciou que não haverá aumentos na função pública no próximo ano. Tudo em nome de uma estabilidade difícil de defender na geringonça, mas que é fundamental para manter as contas equilibradas.

Centeno pode ser o Ronaldo das Finanças mas não é mágico nem consegue inventar mais dinheiro, além daquele que “saca” dos impostos. Tudo isso é mais ou menos política, mas o que se viu esta semana é, deveras, assustador. Um hospital que tem como função tratar crianças com cancro não ter as condições mínimas para as receber ultrapassa tudo.

A história dramática passa-se no Hospital de S. João, no Porto, onde os jovens doentes recebem os tratamentos de quimioterapia nos corredores, por falta de melhores espaços para os tratar. Que não haja dinheiro para aumentar a função pública; que seja preciso continuar a ter dos combustíveis mais caros da Europa; que não exista mais dinheiro para a Cultura; que não haja dinheiro para obras públicas tudo se aceita em nome do tal futuro do país, mas que não haja dinheiro para um hospital pediátrico que recebe crianças doentes oncológicas é que não se pode admitir.

Percebo o papel do ministro das Finanças que tem de cumprir as metas de Bruxelas, mas o atual governo e os governantes do passado deviam ser obrigados a olhar para a cara dessas crianças que estão a fazer quimioterapia para perceberem que o cenário não se compadece com décimas de défices. É uma vergonha para o país e para todos nós. Talvez todos pudéssemos fazer mais alguma coisa para alterar essa miséria hospitalar, que nada tem a ver com os profissionais que lá trabalham.

P. S. Já agora, o que diriam os outros partidos da geringonça se as imagens que foram reveladas o tivessem sido no tempo da troika? O que fariam e diriam?