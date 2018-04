Chegou hoje a público um vídeo que parece mostrar um atirador furtivo israelita a disparar contra um manifestante palestiniano parado e desarmado, na Faixa de Gaza, acompanhado de um outro homem que o incita a atirar e festeja o tiro. O exército israelita anunciou que vai investigar “aprofundadamente” as imagens e afirma que o vídeo foi gravado no dia 22 de dezembro e que o homem atingido ficou ferido numa perna.

A gravação parece demonstrar a leviandade das forças armadas israelitas - as IDF - no que diz respeito à adoção de respostas letais contra palestinianos na Faixa de Gaza. O vídeo surge na terceira semana de grandes protestos no enclave palestiniano, que já fizeram mais de 20 mortos, a grande maioria abatidos por atiradores furtivos israelitas sob o pretexto de que tentavam cruzar a vedação de arame farpado que divide os territórios.

As IDF afirmam que o atirador respondia a um protesto violento no qual manifestantes palestinianos atiravam pedras a soldados israelitas e tentavam cruzar a vedação. No entanto, as gravações não dão conta de pedras ou ataques lançados pelo palestiniano atingido ou pelos jovens que o acompanhavam. O indivíduo baleado, aliás, está há muito parado quando é atingido.