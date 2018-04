O acordo de paz entre o governo colombiano e as antigas guerrilhas das FARC encontra-se no seu ponto mais crítico.

As autoridades detiveram na noite de segunda-feira o ex-comandante guerrilheiro e deputado Seusis Hernández por alegados crimes de narcotráfico e tentativa de exportar 10 toneladas de cocaína para os Estados Unidos.

O antigo líder revolucionário, mais conhecido como Jesús Santrich, foi um dos principais negociadores do processo de paz de 2016 e é agora a primeira figura de relevo das antigas FARC a ser presa depois do acordo.

A lua-de-mel entre Bogotá e os ex-guerrilheiros acabou oficialmente e a liderança do novo movimento político avisou esta terça-feira que, com a captura de Santrich, “o processo está em risco de ser um verdadeiro fracasso”.

A detenção de Santrich é problemática por várias razões. Os procuradores colombianos asseguram terem “provas irrefutáveis” dos crimes do ex-comandante, o que parece indicar, por um lado, que os líderes dos antigos movimentos armados continuam as operações de narcotráfico mesmo depois do acordo de paz.

A rusga da noite de segunda-feira, por outro lado, foi realizada sob ordens de um juiz norte-americano e sem alerta prévio à comissão que investiga e concede amnistia aos crimes anteriores ao entendimento de 2016. As FARC afirmam que Washington quer fazer descarrilar o acordo e a prisão acontece muito próxima da viagem que o presidente americano tinha agendada esta semana à América Latina, incluindo a Colômbia, entretanto cancelada.

Os procuradores norte-americanos e colombianos, assim como o presidente Juan Manuel Santos, asseguram que os supostos crimes de Jesús Santrich ocorreram depois da assinatura do acordo de paz de 2016 e, por isso, não estão ao abrigo da amnistia negociada com as FARC, que hoje são um partido: Força Alternativa Revolucionária do Comum.

A liderança do partido, contudo, afirma que Bogotá está a tentar prejudicar o seu futuro político. O ex-líder das guerrilhas, Iván Márquez, afirmou esta terça numa conferência de imprensa que o governo colombiano está a ameaçar a paz e a agir como o lacaio de uma “montagem orquestrada pela América”. Márquez pede a intervenção da comunidade internacional e, por enquanto, calma.