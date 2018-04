A cumprir uma temporada extraordinária, Rony Lopes conseguiu esta terça-feira mais uma distinção. O jovem jogador português do Monaco foi nomeado para Melhor Jogador do mês de Março da Liga francesa, depois de ter apontado três golos em igual número de jogos nesse período.

Mbappé (PSG) e Pléa (Nice) são os concorrentes ao internacional luso de 22 anos no prémio, atribuído pela União Nacional de Jogadores Profissionais. O primeiro apontou igualmente três golos em três jogos realizados (embora tenha bisado num deles e ficado em branco noutro), enquanto o segundo fez quatro golos... numa só das três partidas efetuadas em março.

No total da temporada, Rony Lopes - que em novembro se estreou pela seleção A - soma já 14 golos em 44 jogos, no que é o melhor registo da sua carreira. Foi, igualmente, eleito para a equipa da semana do jornal francês "L'Équipe", depois de ter feito mais um golo - e uma assistência - no triunfo monegasco sobre o Nantes por 2-1. Neste caso, tem a companhia de Pedro Rebocho, lateral-esquerdo luso que esta época se transferiu do Moreirense para o Guingamp.

Rony Lopes e Rebocho, de resto, foram colegas de equipa no Benfica, entre os infantis e os juvenis, e também nas seleções jovens, mantendo uma forte amizade desde então. Como tal, através das redes sociais, ambos enalteceram o facto de estarem na equipa ideal da prestigiada publicação francesa.