Uma jogada fantástica da portuguesa Jéssica Silva está a correr mundo nas redes sociais. O brilhante apontamento aconteceu já nos descontos do encontro contra a Bélgica, de apuramento para o Mundial de futebol feminino do próximo ano.

A atacante lusa, a cumprir a primeira temporada no Levante, de Espanha, trocou por completo as voltas a Laura Deloose, a defesa belga que com ela disputava a bola. Além da beleza estética, o resultado final da jogada foi igualmente relevante: o cruzamento de Jéssica acabou por estar na origem do penálti que viria a garantir o empate a Portugal, apontado de forma irrepreensível por Dolores Silva.

Esta foi, porém, a segunda vez num curto espaço de tempo que Jéssica Silva foi a protagonista de um lance impressionante do ponto de vista técnico. A 5 de março, na Algarve Cup, a ex-jogadora do Braga já tinha feito gato-sapato de duas defesas da Noruega, com um duplo túnel perfeito.