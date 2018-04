O Out Jazz está quase de volta a Lisboa. A partir de maio regressa a música ao ar livre em várias zonas da capital. Além disso, também o cartaz já está completo e já foi revelado. Desta vez o evento traz uma novidade: só acontece em parques de Lisboa.

A 12.ª edição vai decorrer todos os domingos em Lisboa, de 6 de maio a 30 de setembro, nos jardins da Torre de Belém, no parque Keil do Amaral, em Monsanto, no Parque Eduardo VII, no Jardim da Estrela e no Campo Grande.

Os estilos de música são vários, desde o jazz à eletrónica, passando pelo hip hop, soul ou funk.