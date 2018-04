A sensação de algo ser bom demais para ser verdade pode ser levada ao extremo – algumas pessoas não conseguem mesmo simplesmente viver um momento feliz, encarando-o com algum pessimismo e desconfiança.

A isto se chama cherophobia. Significa que a pessoa tem medo de participar em algo que a deixa feliz. Não é a atividade em si que a assusta, mas sim a hipótese de viver um momento de felicidade e algo terrível acontecer a seguir.

Este é um termo que gera uma grande polémica no meio da ciência – muitos especialistas não reconhecem a existência deste problema. No entanto, alguns começam a encará-lo como uma forma de ansiedade.

E quais são os sintomas deste problema? Normalmente, uma pessoa que sofre de cherophobia vive constantemente num estado de tristeza, evita eventos sociais e outros atividades que possam trazer momentos de felicidade, sente-se ansiosa quando receber convites para participar em momentos de lazer, está sempre a pensar que algo mau pode acontecer e que a felicidade pode fazer dos outros más (ou ainda piores) pessoas. Para além disso, a busca da felicidade é vista como uma perda de tempo.