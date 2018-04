De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai registar-se até ao final do dia de hoje a ocorrência de chuva que irá diminuir de intensidade e frequência a partir do final da tarde e queda de neve nas regiões acima dos 800 a 100 metros.

Nas zonas Norte e Centro está ainda previsto a ocorrência de trovoada e queda de granizo e uma ligeira descida da temperatura máxima. Assim, as temperaturas máximas irão variar entre 5 e 16 graus celsius e as mínimas irão oscilar entre 1 e 8 graus celsius.

Os distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte. Vila Real, Viseu e Gaurda também estão sob aviso amarelo devido à queda de neve.

Quanto à agitação marítima o IPMA colocou os distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso laranja e sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.