O sumaríssimo aplicado a Tiquinho Soares, jogador do FC Porto, depois de um lance com Yebda, do Belenenses, resultou numa repreensão.

O lance acabou por não resultar em nenhum jogo de suspensão para o jogador portista.

No auto, lê-se que o avançado brasileiro atingiu Yebda entre a cara e o pescoço para se libertar do jogador do Belenenses.