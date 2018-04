A história desta aldeia é, para os britânicos, um dos grandes motivos para se ser feita aqui uma reportagem, bem como todos os seus costumes. A aldeia chama-se Monsantanto, localiza-se em Idanha-a-Nova e já conta com milhares de histórias que se propagam por todo o mundo.

Desde 1936 que é caracterizada como sendo a vila “mais portuguesa das portuguesas”. Além disso, Monsanto foi em 1995 considerada uma das Aldeias Históricas em Portugal, tendo sido descrita pela BBC como uma das aldeias “mais invulgares” de Portugal.

Agora, o Reino Unido dedica uma reportagem a esta zona histórica portuguesa, onde mostra várias imagens e vídeos da região, exaltando toda a sua beleza natural, desde as casas feitas com “gigantescos pedregulhos de granito” ao simples facto de os habitantes se terem adaptado “ao seu ambiente invulgar, ao construírem as suas casas debaixo, em cima ou entre gigantes penedos graníticos.”

A peça fala também de algumas tradições mais marcantes de Monsanto e também das mais antigas, mas que ainda hoje se mantêm geração após geração: os tocadores de adufe - instrumento musical de percussão – ou, por exemplo, as “várias senhoras mais velhas em Monsanto [que] ainda criam e vendem as marafonas” - bonecas de trapos sem rosto nem cabelo, muito típicas em aldeias da Beira Baixa.

Os seus habitantes, em conversa com a BBC, confessaram que a modernização desta região não os assusta e há até alguma vontade de se quererem adaptar aos tempos mais modernos dos dias de hoje.

Veja aqui a reportagem completa