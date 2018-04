É atriz há vários anos, tem 29 anos e é do Porto. O seu primeiro papel foi na série “Morangos com Açúcar”, onde interpretou o papel de “Bea”, com apenas 16 anos. Reconhece?

Estamos a falar de Mariana Monteiro. A atriz partilhou uma fotografia sua de infância no Instagram, onde surge com apenas 9 anos de idade.

“Do tempo onde a pose só era revelada uns meses depois”, pode ler-se na legenda da imagem partilhad apela atriz.



Fotografia: João Girão