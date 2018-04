A Segunda Circular foi reaberta nos dois sentidos, depois de terem estado cortados várias horas devido a um acidente que envolveu vários veículos.

Segundo referiu à Lusa uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, a via no sentido Benfica-Aeroporto foi aberta um por volta das 15h, mas a via oposta, no sentido Aeroporto-Benfica ainda estava a ser limpa.

Segundo a PSP, por volta das 14h estava “uma grua a efetuar os trabalhos de remoção do veículo pesado” e uma equipa a limpar o combustível derramado.

