Esta terça-feira à tarde, os mergulhadores da Polícia Marítima e da Marinha vão tentar resgatar o parapente arrastado pelo mar, para conseguirem localizar as duas pessoas que estão desaparecidas.

“A operação deverá ter lugar cerca das 18h, durante a baixa-mar, caso as equipas de mergulhadores considerem que há condições mínimas de segurança para irem ao local onde se encontra o parapente”, referiu o capitão do porto de Setúbal, Luís Lavrador, à Lusa.

O parapente encontra-se “a cerca de 50 metros do local onde ocorreu o acidente, numa zona de rebentação” que dificulta o resgate. “Há riscos que às vezes se correm quando há pessoas com vida, mas não é este o caso”, acrescentou o capitão, relembrando que não há necessidade de colocar mais vidas em risco.

Para concretizar a operação, é preciso ter como garantido o apoio marítimo aos mergulhadores para conseguirem sair do mar e ainda garantir um apoio aéreo para algum imprevisto que possa ocorrer durante a operação.

Os desaparecidos, de 34 e 37 anos, faziam parte de um grupo de turistas que vinham da Áustria e que chegou a Portugal na semana passada para praticar parapente.

O acidente ocorreu ontem, segunda-feira, quando a mulher estava perto da água e foi arrastada para o mar juntamente com o parapente. Os dois homens tentaram ajudar a mulher, mas acabaram por ser arrastados para o mar também.

Na sequência do acidente, uma das vítimas acabou por morrer pouco tempo depois do acidente e as outras duas continuam desaparecidas.