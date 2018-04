A Praia de Ribeira d’Ilhas receberá, nos próximas dias 13 e 14 de Abril, a primeira de 5 ações de limpeza de praia a realizar durante as etapas da Liga MEO Surf 2018.



A Liga MEO Surf elegeu a sustentabilidade ambiental, como tema transversal da edição de 2018, organizado com os seus parceiros várias iniciativas de conservação e sensibilização ambiental. Pela primeira vez, Portugal contará com uma iniciativa de limpeza de praia consertada a nível nacional.

Para Miguel Herédia, Vice-Presidente da Associação Nacional de Surfistas, “o facto de a primeira ação se realizar numa Reserva Mundial de Surf tem um significado especial para nós”.

O objetivo é contribuir para a limpeza das praias por onde a Liga passa, e ao mesmo tempo gerar uma maior consciencialização no que toca à problemática do lixo marinho e ao papel que cada um individualmente pode desempenhar. Além das ações de limpeza de praia que irão envolver estudantes e as comunidades locais, a iniciativa inclui ainda dinâmicas educativas e a produção de peças de arte com os resíduos diferenciados recolhidos em cada praia.

A ação de Ribeira d’Ilhas tem já confirmada a presença de 200 alunos, entre os 10 e 15 anos, oriundos das escolas do concelho de Mafra e demais voluntários que se irão juntar.

Esta ação tem como principal parceiro ambiental a Fundação PT, que viabiliza toda a ação a nível nacional, e a Plastic Sun Days. Na Ericeira a iniciativa conta ainda com a participação da Skeleton Sea, Associação Marmeu e do Movimento Lixo Zero Portugal.