Marcelo com Donald Trump: Make Portugal Great Again?

Com Marcelo Rebelo de Sousa não há programas definitivos: tudo é provisório, havendo sempre espaço para o Presidente-comentador (ou comentador-Presidente) criar mais uma oportunidade para um momento televisivo único

1. Foi Augusto Santos Silva quem divulgou, na passada semana, a possibilidade real de o Presidente português se reunir com o homólogo norte-americano e estrela política universal, Donald J. Trump. A revelação de Santos não é propriamente uma significativa surpresa, muito menos original: há muito que se discute nos corredores diplomáticos o cenário de um encontro entre os dois chefes de Estado, coincidindo com a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa aos EUA para festejar o Dia de Portugal com a comunidade portuguesa de Boston e Rhode Island. O programa da deslocação de Marcelo está quase definitivamente alinhavado, tendo inclusive sido transmitido aos líderes das comunidades portuguesas da costa leste de terras do Tio Sam.

2. Evidentemente, com Marcelo Rebelo de Sousa não há programas definitivos: tudo é provisório, havendo sempre espaço para o Presidente-comentador (ou comentador-Presidente) criar mais uma oportunidade para um momento televisivo único. Para reforçar a sua ideia de “Presidente dos afetos”, de único político à face da terra que se preocupa com o povo. Pelo meio, por entre as selfies e os momentos caricatos que tornam Marcelo uma figura de entretenimento única, há que não olvidar a compulsão do Presidente português para as condecorações. Já não há visita ou deslocação sem que Marcelo leve na mala as medalhas para mais uma condecoração: o que não deixa de ser curioso se nos recordarmos das críticas veementes que Marcelo, nas suas conversas dominicais com Judite Sousa, desferiu contra o Presidente Cavaco Silva pelo número excessivo de medalhas da República Portuguesa, até porque banalizava tal prerrogativa presidencial. Seria, pois, interessante contabilizar o número de medalhas que o Presidente Marcelo já atribuiu, comparando-o com o de Cavaco Silva em dois mandatos. É que o Presidente Marcelo é ainda mais criativo: até permite que sejam os embaixadores a condecorarem, em seu nome, personalidades portuguesas com sucesso em certos países, como aconteceu no Brasil na semana transata.

3. Segundo apurámos, o processo de planeamento das comemorações do Dia de Portugal nos EUA não está a ser tão pacífico como foi o de Paris (2016) ou do Luxemburgo (2017). Isto por duas razões: por um lado, as comunidades portuguesas não gostaram que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa alterassem o programa inicialmente estipulado, reduzindo-o drasticamente e tornando-o mais uma iniciativa de diplomacia económica do que de exaltação dos valores nacionais e valorização das comunidades luso--americanas; por outro lado, António Costa (e seu governo) não quer aparecer totalmente colado ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em véspera de ano de eleições. A imagem de António Costa como “emplastro” de Marcelo poderia gerar atritos nos setores socialistas mais conservadores – e minar a relação do PS de Costa com Bloco de Esquerda e PCP. Ora, António Costa já confidenciou aos seus mais próximos que a vitória nas legislativas de 2019 é certa: restará saber por quanto. O cenário mais provável na cabeça de António Costa é mesmo uma repetição da geringonça, com mais peso do PS (reforçado pela vitória eleitoral, que lhe faltou em 2015: o PS perdeu então as eleições) e irrelevância do PCP. Portanto, o governo vai para a Califórnia, tentando dar- -se um ar de modernidade geek; Marcelo Rebelo de Sousa fica-se por Rhode Island e Boston.

4. Para Marcelo, na verdade, o ponto alto da visita aos EUA seria (será) o encontro com o presidente Donald Trump. Só quem não conhece Marcelo é que poderia pensar que desperdiçaria esta oportunidade para se sentir uma estrela universal por um dia. Uma selfie com o presidente Donald Trump é sempre um momento alto na vida dos políticos europeus, como ficou demonstrado pela sua ânsia de se encontrarem com o presidente dos EUA em Davos ou em qualquer outra das visitas que efetuou à Europa. Marcelo Rebelo de Sousa não é, pois, diferente. Até porque, no seu íntimo, exteriorizado em conversas privadas pontuais com os seus colaboradores mais próximos e amigos, Marcelo é um admirador do presidente Donald Trump, reconhecendo-lhe méritos únicos.

5. Aliás, como nós escrevemos no “Sol” logo em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa e Donald Trump têm inúmeros pontos em comum: 1) ambos são noctívagos, dormindo apenas quatro horas por noite; 2) ambos são hipocondríacos; 3) ambos foram estrelas televisivas e construíram as respetivas carreiras políticas invocando simultaneamente a sua popularidade mediática e a sua credibilidade profissional. Sem a televisão, provavelmente, nem Marcelo nem Donald Trump teriam obtido tamanho sucesso político. Há, no entanto, uma diferença de monta entre Marcelo e Donald Trump: é que Marcelo Rebelo de Sousa é um verdadeiro populista, ao contrário do presidente dos EUA.

6. De facto, como nós escrevemos no nosso livro “Dia D – O Dia de ‘The Donald’” (estão convidados para a sua apresentação, no Hotel Altis, dia 17, às 19h), Marcelo Rebelo de Sousa definia, na sua tese de doutoramento, o populismo como sendo a sobreposição da emoção sobre a razão. Ora, o que dizer de um Presidente que substitui as ideias políticas, as convicções políticas, por uma ideia difusa e vaga de “afetos”? Marcelo é a sobreposição clara da emoção sobre a razão. Já o presidente Donald Trump sabe que não há política sem emoção – nem emoção sem razão. E que razão sem ação não passa de pura especulação que nada resolve e tudo adia sine die. Ora, o primeiro dever dos políticos para com os cidadãos que representam é resolver os seus problemas, criando- -lhes um ambiente favorável à prossecução da sua felicidade individual. Conversa pela conversa tem sido a receita do “populismo doce” de Marcelo – e, excetuando um clima político mais divertido e de relações públicas institucional impecável, não trouxe rigorosamente nada de positivo aos portugueses. Talvez Marcelo Rebelo de Sousa possa aprender com o presidente Donald Trump a ser mais efetivo na sua ação política – e ainda vir a tempo de ajudar a “Make Portugal Great Again”.

joaolemosesteves@gmail.com, Escreve à terça-feira