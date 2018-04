O Soldado Milhõese a Batalha de La Lys

É importante sabermos hoje o que foi a vida destes portugueses nas trincheiras, heróis humanos, muitos deles preparados a correr para combaterem numa guerra da qual, porventura, pouco ou nada saberiam

Há cem anos, na Flandres, nas margens do rio Lys, ocorreu uma batalha em que tropas portuguesas, formadas à pressa em Tancos, na chamada “Cidade de Paulona”, ou seja, um improviso de pau e de lona em que milhares de mancebos, que nunca tinham sequer visto o mar, foram rapidamente preparados – enfim, preparados é como quem diz – para irem lutar para França, uma França de que muitos até desconheciam a existência.

Vale a pena relembrar a Grande Guerra, tanto que, depois dessa, outra ocorreu e eventualmente outra poderá acontecer, mesmo que em moldes diferentes, para lá de todas as outras – Indochina, Vietname, Guerra Colonial Portuguesa, Ruanda, Síria… a lista seria longa.

Leonida Milhões, filha de Aníbal Augusto Milhais, o “Soldado Milhões”, preservou durante mais de cinco décadas uma bobina com uma gravação em que o pai conta a sua versão dos acontecimentos ocorridos durante a Batalha de La Lys.

Na madrugada de 9 de abril de 1918, dezenas de divisões alemãs irromperam pelo setor português da frente, defendida pela segunda divisão do Corpo Expedicionário Português (CEP). Em poucas horas, os portugueses perderam 7500 homens entre desaparecidos, mortos, feridos e prisioneiros na Batalha de La Lys.

Entre o caos, gerado pela confusão da batalha e o “amadorismo” do CEP (ver Milagre de Tancos), um soldado português vai transformar-se num herói: Augusto Milhais.

Augusto Milhais pertencia a uma secção de metralhadoras do Batalhão de Infantaria 15 (BI 15), que no dia antes da batalha tinha saído da linha da frente, pernoitando em Croix Marmouse. É aqui que começa a história contada pelo próprio, gravada em 1967 e preservada pela família.

Os primeiros combates do BI 15 terão acontecido na zona de Haute Maison. Perante a pressão alemã, um misto de forças portuguesas e escocesas retiraram para La Fosse. Augusto Milhais e o soldado “Malha Vacas” ficaram para trás, para dar apoio a esta retirada. Após a morte do camarada, Milhais terá ocupado posições na zona de Lacouture, após o que continuou a sua retirada em direção a Saint Venant. Pelo caminho foi encontrando bolsas de soldados portugueses e escoceses, que tentavam escapar ao cerco alemão.

Junto a um canal tem um encontro com um oficial escocês que se mostra surpreendido pelo facto de apenas um homem estar a fazer fogo há tantos dias contra os alemães. Depois de deixar o oficial escocês com tropas da sua nacionalidade, Milhais faz-se ao caminho para procurar os camaradas do CEP. Ao passar por uma aldeia destruída, salva uma criança que se encontrava entre as ruínas.

De regresso às suas linhas fica a saber que existe um relatório pormenorizado sobre as suas ações na Batalha de La Lys.

O oficial escocês, por exemplo, escreveu uma longa carta elogiando as ações do soldado Milhais. Pelos seus atos receberá a Ordem Militar de Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. É depois de receber a condecoração que o seu nome se transforma de Milhais em Milhões.

Aníbal Augusto Milhais nasceu em 9 de julho de 1895 e faleceu em 3 de junho de 1970. Ainda não tinha 22 anos na data em que embarcou para a Flandres, incorporando o CEP, no final de maio de 1917, como militar do Regimento de Infantaria 19.

Vinha de Valongo (a que mais tarde se juntou “de Milhais” em sua honra), no concelho de Murça, Trás-os-Montes, e fazia parte do grande grupo de incorporados que nunca haviam saído do seu torrão. Muito saberia da vida, mas não conseguia adivinhar que, com o passar dos tempos, o seu nome viraria lenda, o seu rosto de herói desafiaria a memória numa praça da sua sede de concelho e a sua vida seria resguardada numa biografia publicada no primeiro ano do centenário da Grande Guerra, aquela em que ele se expôs diariamente à fortuna e de onde conseguiu regressar, contrariamente ao que foi o fado de camaradas de armas, amigos e vizinhos.

Francisco Galope, jornalista, encontrou-se com a narrativa do Soldado Milhões em 2008, quando preparava uma reportagem com informação de caráter histórico para a revista “VISÃO História”. Mas a descoberta pedia mais do que uma reportagem e, cinco anos depois dessa publicação, Francisco Galope apresenta a biografia de Aníbal Augusto Milhais, o Milhões da lenda, sob o título “O Herói Português da i Guerra Mundial” (Lisboa, Matéria-Prima Edições, 2014).

Curiosamente, a forma de Aníbal Augusto ter ascendido ao lugar de herói ficou a dever-se a um jornal, o “Diário de Lisboa”, quando corria o mês de abril de 1924, que desencantou o combatente transmontano e o fez andar num périplo que teve vários pontos altos de reconhecimento e de vivência como foi, por exemplo, o da presença na Batalha, quando no dia 9 desse mês ali se procedeu à inauguração do lampadário junto do túmulo do Soldado Desconhecido (criado em 1921), homenagem aos caídos na Grande Guerra, em data cara para Milhais: 9 de abril.

Foi o desabafo de um dos seus comandantes, João Maria Ferreira do Amaral, ao dizer-lhe, num jogo de palavras, que ele era “Milhais mas valia milhões», que abriu a porta para a memória, de tal maneira que, no pedestal de Murça, a frase do comandante surge lavrada em lápide.

Afinal, aquilo por que Milhais passou não terá sido diferente do que foi vivido pelos outros companheiros, conforme registado pelo memorialismo. Assim, Francisco Galope preenche lacunas, dando a imagem possível do herói e do seu feito.

Aníbal Milhais é apresentado como um cidadão que, perante uma experiência rara e intensa, em que havia a vida para defender, hesita, ganha, perde e luta, não visando ser herói, mas procurando a sobrevivência, agindo com a naturalidade que a vida lhe ensinou. Francisco Galope, apesar do título dado ao livro, é cauteloso no apuramento da verdade em torno do gesto que fez Milhais subir ao estatuto de herói (o que se terá passado em Huit Maisons em 9 de abril e nos dias subsequentes), apresentando, no final, documentos de Ferreira do Amaral e de David Magno, um justificando o reconhecimento e a atribuição de galardão a Milhais e o outro assumindo que o feito do soldado transmontano não foi mais glorioso que o de muitos outros dos seus homens, ainda que reconhecendo Magno que a imagem do Milhões se transformou em “símbolo dos nossos humildes soldados”.

Mas não será assim em todas as guerras, decididas por poucos, com argumentos muito próprios e defendendo interesses de meia dúzia, e em que muitos são chamados a combater e centenas de milhares ou milhões sofrem sem nunca ter sido pedida a sua opinião?

Mas há momentos em que, neste tudo--ou-nada, um homem se transcende – e foi o caso de Aníbal Augusto Milhais, o nosso Soldado Milhões.

Em época de Euromilhões, vale a pena pensar que tivemos um (e tantos mais) Milhões…

