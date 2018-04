Uma petição criada por um jovem estudante de Lisboa, sócio do Sporting, pede a saída de Bruno de Carvalho, evocando, porém, os sentimentos mistos de alguns adeptos para com o presidente. O texto, que ontem contava com mais de 1600 signatários, diz que Bruno de Carvalho representa a “recuperação financeira e desportiva” do clube, o regressar de muitos ao estádio e o “recuperar de uma esperança no sucesso do passado”. Como contrapeso surgem “o constante ataque e incitação de ódio ao rival” ou a “constante desordem”.

Gonçalo Branco Pardal, estudante de Direito de 21 anos, contou ao i o que motivou a iniciativa. “Sou sócio desde 2009 e nunca me lembro de ter visto um presidente que se empenhasse tanto a defender o clube. No entanto, chegámos a uma altura em que o clima se tornou insustentável e em que Bruno de Carvalho quase diariamente acabou por dar tiros nos próprios pés”, diz. “Tinha o clube na mão e conseguiu perdê-lo por pura incompetência e por falta de controlo do seu enorme ego”.

Numa altura em que ainda é incerto o desfecho da crise do Sporting, Gonçalo não antevê uma saída voluntária, como desejaria. “Penso que BdC tem a oportunidade de sair pela porta grande e se demitir. Como tenho a certeza que a sua personalidade choca com tal decisão, vejo como inevitável e urgente a convocação de eleições”.