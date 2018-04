Donald Trump revelou esta segunda-feira que espera encontrar-se com Kim Jong-Un “em maio ou no início de junho”.

"Espero que possamos fazer um acordo sobre a desnuclearização", disse o presidente norte-americano, numa comunicação na Casa Branca. "Vamos encontrar-nos [com a Coreia do Norte] em maio ou no início de junho", declarou.

Recorde-se que no domingo o Wall Street Journal revelou que a Coreia do Norte confirmou junto das autoridades norte-americanas que estaria disponível para negociar a desnuclearização.

"Espero que seja um relacionamento muito diferente do que tem sido por muitos e muitos anos", salientou Trump."Penso que existirá um grande respeito mútuo", acrescentou.

Kim Jong-Un irá encontrar-se com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In. Será a primeira cimeira entre os dois países em 11 anos.