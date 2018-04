O sportinguista Eduardo Barroso comentou esta segunda-feira a crise que se vive no seu clube, defendendo que Bruno de Carvalho não deve abandonar a presidência do Sporting.

Em relação ao post no Facebook que despoletou o problema, a seguir ao jogo em Madrid, Eduardo Barroso disse concordar com tudo o que Bruno de Carvalho escreveu: “eu vi o post e ri-me, eu penso aquilo como adepto e sócio, mas penso que como presidente não devia ter feito aquilo. Não é ofensivo. Tal como fizeram mal os jogadores com aquela reação pública. Adoro os nossos jogadores. Gosto muito de Jorge Jesus”.

Eduardo Barroso lembrou que Bruno de Carvalho não é apenas um dirigente sportinguista, mas também um ser humano que está a viver um “stress brutal”: “Bruno de Carvalho já foi eleito com 93% dos votos, está legitimado. Há um ser humano aqui, não é só um presidente que está a ser linchado na praça pública. Ele só cometeu um erro. Bruno de Carvalho disse-me, há horas, que está num stress brutal devido a tudo o que se tem passado. Prometeu-me, há umas horas, que ia acabar com o Facebook, e já o fez. Isso é uma condição fundamental para continuar à frente do clube”.

“Não se aproveite este problema para se estar a linchar Bruno de Carvalho. Quem é que me diz, que se houvesse agora eleições, Bruno de Carvalho não ganharia?”, acrescentou.