O ministro da Educação revelou esta segunda-feira que o número de alunos ciganos nas escolas duplicou nos últimos 20 anos.

"Pela primeira vez, desde os anos 90, o Ministério da Educação teve a preocupação de entender como estamos relativamente às comunidades ciganas e à sua escolarização", afirmou Tiago Brandão Rodrigues, aquando da divulgação do estudo ‘O perfil escolar da comunidade cigana’.

“Vemos que o pré-escolar, que é absolutamente fundamental para percursos de sucesso escolar, tem cada vez mais alunos das comunidades ciganas", realçou o ministro da Educação durante uma visita à Escola Básica de Coruche, que considerou um "exemplo de integração".

O número de alunos ciganos no terceiro ciclo e no secundário também aumentou. No entanto, Brandão Rodrigues reconheceu que ainda há bastante trabalho a fazer: "Ainda sendo preocupante, porque sabemos que existe um conjunto de estudantes que não faz todo o percurso da escolaridade obrigatória, temos um número significativo de estudantes a fazê-lo e em paridade entre rapazes e raparigas", concluindo que o abandono escolar por parte de raparigas da comunidade cigana “não é uma inevitabilidade”.