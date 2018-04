Um casal de Viana do Castelo comprou uma casa às Finanças em 2011, mas só esta segunda-feira é que vai receber a chave, após sete anos do processo de compra.

No anexo da casa funcionava uma fábrica de confeções com nove trabalhadores. A ação de despejo só foi concretizada hoje, contando com a presença da GNR e de uma equipa das Finanças.

A habitação foi entregue sem qualquer tipo de resistência pelos ocupantes e as funcionárias da fábrica e todas as fechaduras estão a ser mudadas para que as chaves sejam entregues ao casal que adquiriu o imóvel.

O imóvel foi comprado por 85.200 mil euros pelo casal, há sete anos atrás, mas continuou a ser habitado pelo seu antigo dono. O negócio de comprar foi feito em 2011, depois de o casal ter visto o anúncio de venda, propôs um valor em carta.

O casal estava à espera da chave da casa desde então.