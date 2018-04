A companhia aérea easyJet está à procura de sósias do príncipe Harry e de Meghan Markle. O casal mais parecido ao casal real ganha um ano de viagens.

“Os dois vencedores do #RoyalLikeness serão selecionados, entre os 14 melhores participantes, e coroados numa competição ao estilo do X-Factor, a realizar no dia 14 de maio, com um ano de viagens pela easyJet”, explica o comunicado da empresa.

O diretor de marketing da companhia aérea em Portugal e Espanha, Pedro Sousa, referiu que a empresa se vai juntar “à euforia do casamento real e coroar o casal Royal easyJet”.

Os candidatos serão avaliados pelas suas “semelhanças, cortesia, lançamento de bouquets e discursos de propostas” através de um painel de jurados, que “inclui o sósia do príncipe William, um representante do jornal Royal Correspondent e de uma agência de sósias”.

Os vencedores ganham um ano de viagens para qualquer rota europeia da companhia aérea e terão "ainda a oportunidade de conhecer o casal britânico”.

Os finalistas são escolhidos a 30 de abril.