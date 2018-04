“Os males do mundo, para os Sportinguistas, são os meus facebooks”, escreve Bruno de Carvalho num post no qual anuncia o encerramento da sua página naquela rede social.

“Que este meu afastamento do Facebook seja a vossa felicidade”, atira o presidente do Sporting que dá por terminada “esta guerra surda” de querer manter os sportinguistas “informados” pelo que diz ser o seu “único canal de informação próprio”, o Facebook.

Bruno de Carvalho lamenta que, com esta sua retirada da rede social, se perca uma “voz incómoda”.

“Vamos, aos poucos, ser novamente um Clube submisso, calado, sem expressão e sem voz. Porque vamos perder a voz! A voz incómoda. A voz que se opõe, com frontalidade, contra tudo e contra todos”, escreve o dirigente leonino, que já tinha apagado a sua conta no Facebook em maio de 2016, pouco depois do final dos jogos da Liga que confirmaram o Benfica como tricampeão nacional.

Desta vez, depois de uma troca acesa com o plantel do Sporting, Carvalho garante que a saída é mesmo definitiva.

“Se o Sporting CP fica mais forte desta forma, seja feita a vontade da maioria. Para mim ficará a missão de gerir o Clube da forma que acham melhor. Erradíssima, mas o Clube é vosso”, afirma num post que começa com um ataque a Jaime Marta Soares, que hoje já veio a público exigir a demissão do presidente leonino.

“Ontem, o Jaime Soares dava-me palmadinhas nas costas, e desejava-me as melhoras e que hoje fosse um dia muito bom para mim e para a "Joaninha". De repente, o poder caiu na rua e já veio atraiçoar quem sempre o defendeu. E colocou em perigo coisas importantíssimas da SAD”, critica Bruno de Carvalho.