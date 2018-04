Deutsche Bank despediu o CEO John Cryan que irá abandonar o cargo dois anos antes do final do seu mandato e será substituído por Christian Sewing.

No ano passado, a instituição financeira registou 497 milhões de euros de prejuízo, depois de ter perdido 1.356 milhões em 2016 e 6.772 milhões em 2015.

Paul Achleitner, presidente do conselho de supervisão do banco já veio explicar esta decisão: "apesar do relativamente curto período como CEO [assumiu as funções em 2016], John Cryan desempenhou um papel crítico nos quase 150 anos de história do Deutsche Bank e construiu as bases para um futuro de sucesso. No entanto, após uma análise pormenorizada chegámos à conclusão de que necessitamos de uma nova dinâmica executiva para o banco".