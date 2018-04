Dias Ferreira, antigo candidato à presidência do Sporting, considerou que esta situação no Sporting é um “autêntico descalabro” e que isso pode “provocar prejuízos incalculáveis”.

“Por um lado, há uma situação objetiva que não se pode prolongar e, por outro lado, há a situação de uma pessoa que está efetivamente cansada e desgastada”, referiu, em declarações à TSF.

“Alguém tem de tomar uma medida, uma vez que me parece que existe neste momento algum autismo por parte do presidente do Sporting Clube de Portugal e nós não podemos viver nesta situação”, sublinhou.

O ex-candidato disse ainda que gostava que Bruno de Carvalho que se afastasse “e que não se chegasse a situações extremas”.