A EDP esclareceu esta segunda-feira não terem sido estabelecidos quaisquer contactos ou negociações com a francesa Engie com vista a “operações de consolidação”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores mobiliários (CMVM), a empresa liderada por António Mexia rejeita assim as notícias avançadas hoje por um canal de televisão francês (BFM Business) que davam conta de uma aproximação do grupo Engie.

“A EDP vem esclarecer o mercado de que não foram estabelecidos quaisquer contactos, nem mantidas quaisquer negociações com vista a operações de consolidação”, escreve a elétrica portuguesa.

Segundo o canal francês de televisão BFM Business, que cita fontes próximas da Engie, o segundo maior grupo energético mundial estará interessado na aquisição da elétrica nacional liderada por António Mexia, acrescentando que existiram contactos entre os dois grupos.

Além de segundo maior grupo energético a nível mundial , a Engie é o maior produtor independente (não detido pelo Estado) de energia a nível global, com receitas próximas de 66,6 mil milhões de euros em 2016, presente em cerca de 70 países nos cinco continentes e conta com mais de 150 mil trabalhadores