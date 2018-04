Isto é mesmo um caso de justiça!

A prisão do ex-presidente Lula é política, mas para que a direita não fique sozinha a pregar o argumento jurídico, duas ou três coisas que sabemos sobre a atuação da justiça neste caso

A direita brasileira (e a portuguesa também) tenta sublinhar a todo o momento que a condenação de Lula é apenas o resultado da justiça a funcionar. Que o ex-presidente brasileiro é corrupto e os tribunais se limitaram a condená-lo por crimes cometidos no poder e fora dele. Parecem-me tão longe da verdade que nem com binóculos a enxergariam; no entanto, mesmo assim, para não ficarem a falar sozinhos do palanque moral onde não merecem estar, discutamos a questão jurídica.

A justiça brasileira sofre de três problemas básicos: excesso de processos, morosidade e falta de acesso à justiça. Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça elaborou um relatório sobre a “Justiça em Números” em que chegava a esta conclusão: “Mesmo que o Poder Judiciário brasileiro fosse paralisado sem ingresso de novas demandas, com a atual produtividade dos magistrados e servidores, seriam necessários aproximadamente três anos de trabalho para zerar o estoque.” Isto é, seriam precisos três anos sem entrada de nenhum processo para os juízes poderem recuperar todo o atraso.

Mesmo num processo tão mediático como a Operação Lava Jato, em que os meios postos à disposição da justiça são substancialmente maiores, as outras oito condenações e mandados de prisão no âmbito desta investigação já emitidos tardaram entre 18 e 30 meses. Do julgamento em primeira instância até ao recurso demoraram em média 96 dias; até à conclusão do voto do relator que analisa o recurso passaram, em média, quase 276 dias.

Para julgar Lula da Silva – e continuando no argumento estritamente jurídico em que a direita se refugia para analisar este caso –, a justiça brasileira aparentemente melhorou a sua capacidade de responder às demandas, de tal forma que quase apanhou o avião para o Primeiro Mundo.

Senão vejamos: do julgamento à ordem de prisão de Lula passaram apenas nove meses, precisamente metade do tempo do outro réu da Lava Jato que menos tempo demorou até ser preso. O processo do ex--presidente brasileiro foi agilizado de tal forma que foi analisado duas vezes mais rápido em todas as instâncias: 42 dias entre o julgamento em primeira instância e o recurso, em vez dos 96 dias de média; 100 dias até à conclusão do voto do relator, ao invés dos quase 276 dias.

O presidente do Tribunal Regional Federal da quarta região, Carlos Eduardo Thompson Flores, garantia, aos microfones da Rádio Band News, na sexta-feira, no dia a seguir à decisão do Supremo Tribunal Federal que negou o habeas corpus do ex--presidente, que a prisão só seria “possível a partir do esgotamento dos recursos do segundo grau” e que os advogados teriam até amanhã, terça-feira, dia 10, para apresentar o último embargo previsto na lei. “Esses embargos deverão ser examinados pelo tribunal. Após o julgamento desses embargos, o relator do processo, aí sim, está autorizado a comunicar ao juiz Moro para eventual cumprimento da decisão”, explicou.

Porém, nesse mesmo dia, ao final da tarde, contrariando as afirmações de Thompson Flores, o juiz Sérgio Moro estava a emitir a ordem de prisão de Lula, dando-lhe menos de 24 horas para se entregar à justiça – uma ordem que tardou uns meros 22 minutos a emitir, naquilo que provavelmente será um recorde mundial e que eleva a justiça brasileira a um patamar de estratosférica rapidez. Deve ser por isso que a direita tanto a elogia neste processo.

De acordo com o “El País Brasil”, a ordem para acelerar o mandado de prisão veio do Ministério Público Federal “para estancar a omnipotência” de Lula da Silva, num gesto com sabor a vingança porque Lula não se calou, continuou a dizer que o processo era político (que me desculpe a direita por usar aqui a palavra, mas compreendam que é pelo bem do contexto), seguiu dando voltas ao país em campanha com vista às eleições presidenciais de outubro, para as quais continua a ser o candidato mais popular. (Aliás, a sua caravana chegou a ser corrida a tiros.)

“Assume especial importância a presteza no início do cumprimento da pena, não só para estancar essa sensação de omnipotência, mas também para evitar que esses movimentos manipulatórios das massas atinjam níveis que tragam dificuldades extremas para fazer valer a lei penal”, escreveu o procurador-geral da República, Maurício Gotardo Gerum.

Citação interessante porque, querendo manter-se jurídico, quase lhe foge a chinela legalista para a política. Para o procurador, teria então Lula de se abster da sua defesa pública e aguentar calado aquilo que ele considera uma injustiça – ou será que Gerum, tal como Sérgio Moro, consideram as suas perspetivas mais importantes que as do réu, cuja condenação nem sequer ainda transitou em julgado, mas o tribunal já se encarregou de ordenar a prisão?

Permito-me concluir com a convicção – termo que aprendi com o próprio Sérgio Moro que é suficientemente jurídico para condenar alguém a nove anos e meio de prisão (e para um tribunal de segunda instância aumentar a pena para 12 anos e um mês) – de que há algo mais do que razões jurídicas por trás da condenação do ex-presidente brasileiro. Como diz Frei Betto, velho amigo de Lula que nos últimos anos se afastou do PT: “Sem dúvida uma parcela conservadora da sociedade brasileira quer impedir a qualquer custo que Lula seja de novo Presidente da República.”