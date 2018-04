O dérbi de Madrid, disputado este domingo no Santiago Bernabéu, não foi além de um empate (1-1). O resultado registado entre o Real e o Atlético, a contar para a 31.a jornada da liga espanhola, é essencialmente vantajoso para o Barcelona, já que os blaugrana ficam, desta forma, ainda mais isolados na liderança.

Depois de uma exibição de luxo frente à Juventus, Cristiano Ronaldo voltou a ser o protagonista do lado dos merengues. O internacional português inaugurou o marcador aos 53 minutos e colocou os comandados de Zidane em vantagem. Contudo, a festa não demorou muito tempo. Aos 57’, o avançado francês Griezmann, que também marcou no triunfo do Atlético frente ao Sporting na 1.a mão dos quartos-de-final da Liga Europa (2-0), devolveu a igualdade ao encontro.

Com o empate, o Real Madrid soma agora 64 pontos e cai para o quarto lugar, com menos um ponto que o Valência, que venceu ontem o Espanhol e subiu ao terceiro posto na tabela, e a quatro dos colchoneros, atuais segundos classificados na La Liga. Já Messi e companhia seguem no topo da tabela com 79 pontos, mais 11 que o Atlético, e estão cada vez mais perto de serem oficialmente os sucessores dos merengues no trono do futebol espanhol.

Mou manda guardar o champanhe

Na Premier League, o Manchester City falhou este sábado a primeira (de sete) oportunidade(s) de se sagrar campeão de Inglaterra. A jogar em casa, os comandados de Pep Guardiola precisavam de uma vitória sobre o United para garantirem já este fim de semana o título e, quando tudo indicava esse desfecho, o dérbi de Manchester reservou um autêntico espetáculo de futebol.

Depois de um domínio absoluto por parte dos citizens na primeira metade do encontro, os blues saíram para o intervalo a ganhar por 2-0, com golos apontados pela cabeça de Kompany e pelo pé de Gündogan. Apesar do resultado ainda estar em aberto, a superioridade do City, que teve mais uma mão-cheia de oportunidades para chegar ao golo ainda na primeira parte, fazia prever a festa caseira, mas o melhor dos red devils estava guardado.

O conjunto orientado por José Mourinho entrou na segunda metade do jogo com a consciência de que não tinha nada a perder e, assim, alcançou a reviravolta. Dois golos de Pogba em três minutos (53’ e 55’) devolveram a igualdade ao dérbi de Manchester e, aos 69’, Smalling assinou a remontada. O triunfo do United adiou, desta forma, a festa do City por, pelo menos, mais uma semana. A rolha do champanhe pode agora saltar em Wembley, reduto do Tottenham (4.o classificado), com quem os blues de Manchester têm encontro marcado no próximo sábado. Por sua vez, o United segurou o posto de vice-campeão da Liga inglesa, agora com 71 pontos (a 13 do líder), mas sobretudo deixou o Etihad Stadium sem o orgulho ferido.

Bayern hexacampeão alemão

Ainda no sábado ficou a conhecer-se o primeiro campeão da época 2017/18. Sem surpresas, o Bayern conquistou a sua sexta liga alemã de futebol consecutiva. A seis jornadas do fim da prova, o conjunto de Munique sagrou-se campeão no dérbi da Baviera, com uma goleada (4-1) no terreno do Augsburgo, 11.o classificado da Bundesliga.